RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:11

  klug написав:Искатель
На головному екрані тапаєт по картці, на новому екрані на зображенні картки шукаєте літеру "і" у нижньому кутку ліворуч, тапаєте по ній та потрапляєте до меню, котре вводить в оману та усім каже, що нічого не треба платити.

Дякую, друже klug!
От чесно, якби ви так детально не розписали, я б ще дуже довго ходив кругами, як та акула навколо плавця-невдахи...
Але... Ви праві: тут нулі. Тобто Ексель - наше все?
Мабуть, я загашу для вірності те, що на початок липня (там зовсім небагато). І спокійніш спатиму. Тут же до кінця місяця потрібно розрахуватись,так?
Искатель
 
Повідомлень: 6185
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 4831 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:06

Re: Банк Альянс

1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6036
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:50

  Howl написав:1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...

Потому что банка дно. Пришёл на днях в отделение для закрытия карты (Стартовой), т.к. в приложении исчезла кнопка закрытия (тоже вопрос), но в отделении не смогли закрыть, т.к. у них нет инструкции по этому продукту. К сотрудникам без претензий. Написал в поддержку, сказали, что нужно писать заявление на имя Главы Правления (нормально? :mrgreen:). В общем, что в стране цирк, то и во всем остальном.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:06

  lloydbanksua написав:
  Howl написав:1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...

Потому что банка дно. Пришёл на днях в отделение для закрытия карты (Стартовой), т.к. в приложении исчезла кнопка закрытия (тоже вопрос), но в отделении не смогли закрыть, т.к. у них нет инструкции по этому продукту. К сотрудникам без претензий. Написал в поддержку, сказали, что нужно писать заявление на имя Главы Правления (нормально? :mrgreen:). В общем, что в стране цирк, то и во всем остальном.

Глава Правления принимает решения о закрытии карточек? :shock:
nord
 
Повідомлень: 455
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:07

  nord написав:Глава Правления принимает решения о закрытии карточек? :shock:

Договір підписували цілих 2 заступники, тому закриває вже сам шеф. Добре, що хоч до Відня на аудієнцію до Фірташа їхати не треба.
klug
 
Повідомлень: 8521
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:37

Re: Банк Альянс

купив товар ще зранку в турецькому інет магазині
товар отримав все ок
а гроші все ще не знялись з карти і в виписках пусто...

як так?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:10

В чате поддержки в Messenger пишут, что для заказа новой карты по истечению срока действия старой надо обращаться в отделение Альянса, а на горячей линии заказать перевыпуск нельзя. Лапшу вешают или правда?
candidat
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:00

  quadro_tony_da написав:купив товар ще зранку в турецькому інет магазині
товар отримав все ок
а гроші все ще не знялись з карти і в виписках пусто...

як так?


другий день
гроші так і не зняли

це шо мені подарували 1000 грн?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], kostya77 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 172, 173, 174
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1733 1015025
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2024 12:44
RaifHelp
Банк Глобус 1 ... 130, 131, 132
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1313 637632
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2024 12:11
flysoulfly
Ідея Банк 1 ... 62, 63, 64
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
637 400179
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2024 17:14
Boundless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.