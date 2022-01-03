WallNutPen написав:
Да не переживайте вы так. Ничего вам не подарят (ага щас ). У мпс есть 45 дней на то чтобы все провести. У меня был случай при оплате в Танзании въездной визы - сумма вначале заблокировалась а потом вдруг исчезла (при этом остаток карты типа увеличился), а день где-то на 30й после этого когда я все деньги с карты вывел все успешно и забыл об этой оплате, в итоге списалось загнав карты в минуса. Благо успел оперативно докупить валюту и вывести карту карту в ноль
гроші зняли, але кешбек не нарахували
посилаються на те що це заборонений до кешбеку код
хоча це лише онлайн магазин компьютерних ірг і подарункових карт, аж ніяк не "рекламні і фінансові" послуги
з подібнии ситуаціями стикався в Моно і Сенсі, перший оперативно реагував і в себе міняв категорію транзакції для торгової точки і кешбека починав нараховуватись
другі обіцяли подивитись і виправити
а альянс каже нічьо не знаєм, цей код наданий не нами а обслуговуючим банком
тоді чому інші банки можуть коди міняти... я хз