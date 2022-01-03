RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:36

  WallNutPen написав:
  quadro_tony_da написав:
  quadro_tony_da написав:купив товар ще зранку в турецькому інет магазині
товар отримав все ок
а гроші все ще не знялись з карти і в виписках пусто...

як так?


другий день
гроші так і не зняли

це шо мені подарували 1000 грн?

Да не переживайте вы так. Ничего вам не подарят (ага щас ;)). У мпс есть 45 дней на то чтобы все провести. У меня был случай при оплате в Танзании въездной визы - сумма вначале заблокировалась а потом вдруг исчезла (при этом остаток карты типа увеличился), а день где-то на 30й после этого когда я все деньги с карты вывел все успешно и забыл об этой оплате, в итоге списалось загнав карты в минуса. Благо успел оперативно докупить валюту и вывести карту карту в ноль


гроші зняли, але кешбек не нарахували
посилаються на те що це заборонений до кешбеку код
https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... 4.2024.pdf


хоча це лише онлайн магазин компьютерних ірг і подарункових карт, аж ніяк не "рекламні і фінансові" послуги

з подібнии ситуаціями стикався в Моно і Сенсі, перший оперативно реагував і в себе міняв категорію транзакції для торгової точки і кешбека починав нараховуватись
другі обіцяли подивитись і виправити

а альянс каже нічьо не знаєм, цей код наданий не нами а обслуговуючим банком


тоді чому інші банки можуть коди міняти... я хз
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:58

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:тоді чому інші банки можуть коди міняти... я хз
Тому що ці банки займаються міскодінгом 8) :lol:
МСС встановлює мерчант і його банк-еквайєр, а не банк клієнта :!:
Але банк-клієнта може просто (іноді) піти на поступки вередливому клієнту :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5514
З нами з: 05.05.21
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 106107108109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 130, 131, 132
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1312 452586
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2024 16:38
Amethyst
Креді Агріколь Банк 1 ... 23, 24, 25
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
245 106655
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2024 15:02
vladimir07
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 29, 30, 31
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
308 153015
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2024 13:38
Nikstep

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3025)
06.07.2024 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.