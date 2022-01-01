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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:36

  WallNutPen написав:
  quadro_tony_da написав:
  quadro_tony_da написав:купив товар ще зранку в турецькому інет магазині
товар отримав все ок
а гроші все ще не знялись з карти і в виписках пусто...

як так?


другий день
гроші так і не зняли

це шо мені подарували 1000 грн?

Да не переживайте вы так. Ничего вам не подарят (ага щас ;)). У мпс есть 45 дней на то чтобы все провести. У меня был случай при оплате в Танзании въездной визы - сумма вначале заблокировалась а потом вдруг исчезла (при этом остаток карты типа увеличился), а день где-то на 30й после этого когда я все деньги с карты вывел все успешно и забыл об этой оплате, в итоге списалось загнав карты в минуса. Благо успел оперативно докупить валюту и вывести карту карту в ноль


гроші зняли, але кешбек не нарахували
посилаються на те що це заборонений до кешбеку код
https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... 4.2024.pdf


хоча це лише онлайн магазин компьютерних ірг і подарункових карт, аж ніяк не "рекламні і фінансові" послуги

з подібнии ситуаціями стикався в Моно і Сенсі, перший оперативно реагував і в себе міняв категорію транзакції для торгової точки і кешбека починав нараховуватись
другі обіцяли подивитись і виправити

а альянс каже нічьо не знаєм, цей код наданий не нами а обслуговуючим банком


тоді чому інші банки можуть коди міняти... я хз
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:58

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:тоді чому інші банки можуть коди міняти... я хз
Тому що ці банки займаються міскодінгом 8) :lol:
МСС встановлює мерчант і його банк-еквайєр, а не банк клієнта :!:
Але банк-клієнта може просто (іноді) піти на поступки вередливому клієнту :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:55

Подскажите, а сколько тянуть можно с карточного персонального в месяц сторонними сервисами? Поддержка писала 399999грн, но что то не даёт ((
где глянуть можно?
emeta
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