quadro_tony_da написав:купив товар ще зранку в турецькому інет магазині товар отримав все ок а гроші все ще не знялись з карти і в виписках пусто...
як так?
другий день гроші так і не зняли
це шо мені подарували 1000 грн?
Да не переживайте вы так. Ничего вам не подарят (ага щас ). У мпс есть 45 дней на то чтобы все провести. У меня был случай при оплате в Танзании въездной визы - сумма вначале заблокировалась а потом вдруг исчезла (при этом остаток карты типа увеличился), а день где-то на 30й после этого когда я все деньги с карты вывел все успешно и забыл об этой оплате, в итоге списалось загнав карты в минуса. Благо успел оперативно докупить валюту и вывести карту карту в ноль
Howl написав:1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период. В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
В общем, получается так:
в начале месяца формируется ОМП, которое равно сумме фактической задолженности, -- 5 %;
сумма для сохранения льготного периода включает в себя сумму ОМП, но в неё не входят расходы за прошлый месяц -- в моём случае все оплаты в июне.
Ну и информация обновляется после зачисления средств (правда почему-то не учитывает последние пополнение).
А в когось взагалі щось відображається там, де "сума,щоб залишитись у пільговому періоді"? У мене там досі нулі. Хоча... у мене перший платіж карткою був 31.05., провівся у червні. То, може, мені ще не треба нічого платити?