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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:36

  WallNutPen написав:
  quadro_tony_da написав:
  quadro_tony_da написав:купив товар ще зранку в турецькому інет магазині
товар отримав все ок
а гроші все ще не знялись з карти і в виписках пусто...

як так?


другий день
гроші так і не зняли

це шо мені подарували 1000 грн?

Да не переживайте вы так. Ничего вам не подарят (ага щас ;)). У мпс есть 45 дней на то чтобы все провести. У меня был случай при оплате в Танзании въездной визы - сумма вначале заблокировалась а потом вдруг исчезла (при этом остаток карты типа увеличился), а день где-то на 30й после этого когда я все деньги с карты вывел все успешно и забыл об этой оплате, в итоге списалось загнав карты в минуса. Благо успел оперативно докупить валюту и вывести карту карту в ноль


гроші зняли, але кешбек не нарахували
посилаються на те що це заборонений до кешбеку код
https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... 4.2024.pdf


хоча це лише онлайн магазин компьютерних ірг і подарункових карт, аж ніяк не "рекламні і фінансові" послуги

з подібнии ситуаціями стикався в Моно і Сенсі, перший оперативно реагував і в себе міняв категорію транзакції для торгової точки і кешбека починав нараховуватись
другі обіцяли подивитись і виправити

а альянс каже нічьо не знаєм, цей код наданий не нами а обслуговуючим банком


тоді чому інші банки можуть коди міняти... я хз
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:58

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:тоді чому інші банки можуть коди міняти... я хз
Тому що ці банки займаються міскодінгом 8) :lol:
МСС встановлює мерчант і його банк-еквайєр, а не банк клієнта :!:
Але банк-клієнта може просто (іноді) піти на поступки вередливому клієнту :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:55

Подскажите, а сколько тянуть можно с карточного персонального в месяц сторонними сервисами? Поддержка писала 399999грн, но что то не даёт ((
где глянуть можно?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 08:51

Re: Банк Альянс

  Howl написав:1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
В общем, получается так:
  • в начале месяца формируется ОМП, которое равно сумме фактической задолженности, -- 5 %;
  • сумма для сохранения льготного периода включает в себя сумму ОМП, но в неё не входят расходы за прошлый месяц -- в моём случае все оплаты в июне.
Ну и информация обновляется после зачисления средств (правда почему-то не учитывает последние пополнение).
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:14

А в когось взагалі щось відображається там, де "сума,щоб залишитись у пільговому періоді"?
У мене там досі нулі.
Хоча... у мене перший платіж карткою був 31.05., провівся у червні. То, може, мені ще не треба нічого платити?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:33

На гарячій лінії сказали, що треба "заплатити мінімальний платіж 100 грн, щоб залишатися у пільговому періоді".
Якщо у мене сума 1500 грн пройшла по рахунку у червні, то хіба у липні мені лише 100 грн платити? Якось тут дуже закручено. Поясніть, будь ласка, досвідчені. Дякую наперед.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:43

Re: Банк Альянс

Искатель, читал моё сообщение, которое опубликовано перед твоим?
Там инфа может тебе помочь.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:46

  Howl написав:
  Howl написав:1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
В общем, получается так:
  • в начале месяца формируется ОМП, которое равно сумме фактической задолженности, -- 5 %;
  • сумма для сохранения льготного периода включает в себя сумму ОМП, но в неё не входят расходы за прошлый месяц -- в моём случае все оплаты в июне.
Ну и информация обновляется после зачисления средств (правда почему-то не учитывает последние пополнение).

Прочитал, но, если честно, ничего не понял.
Мне проще загасить все, что было состоянием на 1.07, там не так много. Но попробую бросить те 100 грн, о которых они говорили, посмотрю, изменится ли что-то (сейчас, напомню, пишет "по нулям").
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:11

Re: Банк Альянс

Искатель, задолженность, которая была на 01.07.2024, умножаешь на 5 % и получаешь ОМП. ОМП может быть не меньше 100 ₴ и не больше суммы задолженности.
Сумма для сохранения льготного периода включает в себя ОМП и состоит из задолженности, которая была на конец мая.

Получается, что в июле гасим задолженность, которая была за апрель + май (на практике общения с поддержкой); в августе -- за май + июнь и т. д. (это в теории).

Если карту пополнить, то в приложении последняя оплата не учитывается (учтётся предпоследняя оплата).
Howl
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