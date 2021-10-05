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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:26

Re: Банк Альянс

Искатель, если банк считает задолженность по проводке по счёту, то ты должен уплатить только ОМП 100 ₴ (5 % от 1'366 ₴ -- 68,30 ₴, но минимум 100 ₴). Это тебе и сообщила поддержка банка.

Поскольку на карте у тебя показывало, что тебе надо внести нули, как и ОМП, так и сумму для сохранения льготного периода, то тебе ничего не надо делать, только проверить проводку по счёту этого пополнения. Ну и в поддержке можешь уточнить выполнил ли ты условия, чтобы сохранить льготный период.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 20:35

  Howl написав:Искатель, если банк считает задолженность по проводке по счёту, то ты должен уплатить только ОМП 100 ₴ (5 % от 1'366 ₴ -- 68,30 ₴, но минимум 100 ₴). Это тебе и сообщила поддержка банка.

Поскольку на карте у тебя показывало, что тебе надо внести нули, как и ОМП, так и сумму для сохранения льготного периода, то тебе ничего не надо делать, только проверить проводку по счёту этого пополнения. Ну и в поддержке можешь уточнить выполнил ли ты условия, чтобы сохранить льготный период.

Понял, большое спасибо и +1 в карму!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:47

https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 14650.html
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 16:44

  Вадимка написав:https://gordonua.com/ukr/news/politics/eutoday-vkazalo-na-serjoznij-simptom-cherez-vidsutnist-vidpovidej-nbu-na-zapiti-pro-bank-aljans-1714650.html
:?
але ж, знаючи, скільки насправді літер "н" в назві конкретного інформресурсу (тобто в істотній життєвій характеристиці його власника)...
flysoulfly
 
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