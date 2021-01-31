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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:26
Искатель, если банк считает задолженность по проводке по счёту, то ты должен уплатить только ОМП 100 ₴ (5 % от 1'366 ₴ -- 68,30 ₴, но минимум 100 ₴). Это тебе и сообщила поддержка банка.
Поскольку на карте у тебя показывало, что тебе надо внести нули, как и ОМП, так и сумму для сохранения льготного периода, то тебе ничего не надо делать, только проверить проводку по счёту этого пополнения. Ну и в поддержке можешь уточнить выполнил ли ты условия, чтобы сохранить льготный период.
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Howl
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Додано: Сер 24 лип, 2024 20:35
Howl написав:Искатель
, если банк считает задолженность по проводке по счёту, то ты должен уплатить только ОМП 100 ₴ (5 % от 1'366 ₴ -- 68,30 ₴, но минимум 100 ₴). Это тебе и сообщила поддержка банка.
Поскольку на карте у тебя показывало, что тебе надо внести нули, как и ОМП, так и сумму для сохранения льготного периода, то тебе ничего не надо делать, только проверить проводку по счёту этого пополнения. Ну и в поддержке можешь уточнить выполнил ли ты условия, чтобы сохранить льготный период.
Понял, большое спасибо и +1 в карму!
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Искатель
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Додано: Вів 30 лип, 2024 21:47
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Вадимка
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Додано: Сер 31 лип, 2024 16:44
Вадимка написав:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/eutoday-vkazalo-na-serjoznij-simptom-cherez-vidsutnist-vidpovidej-nbu-na-zapiti-pro-bank-aljans-1714650.html
але ж, знаючи, скільки насправді літер "н" в назві конкретного інформресурсу (тобто в істотній життєвій характеристиці його власника)...
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 лип, 2024 18:20
2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.
нові правила з вересня
а чого це цей банк дозволяє з кредитних платити за казино?
інші банки не дозволяють взагалі посилаючись на постанову НБУ 18
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 01 сер, 2024 15:33
quadro_tony_da написав:
2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.
нові правила з вересня
а чого це цей банк дозволяє з кредитних платити за казино?
інші банки не дозволяють взагалі посилаючись на постанову НБУ 18
код 6211
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sens
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