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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:26

Re: Банк Альянс

Искатель, если банк считает задолженность по проводке по счёту, то ты должен уплатить только ОМП 100 ₴ (5 % от 1'366 ₴ -- 68,30 ₴, но минимум 100 ₴). Это тебе и сообщила поддержка банка.

Поскольку на карте у тебя показывало, что тебе надо внести нули, как и ОМП, так и сумму для сохранения льготного периода, то тебе ничего не надо делать, только проверить проводку по счёту этого пополнения. Ну и в поддержке можешь уточнить выполнил ли ты условия, чтобы сохранить льготный период.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 20:35

  Howl написав:Искатель, если банк считает задолженность по проводке по счёту, то ты должен уплатить только ОМП 100 ₴ (5 % от 1'366 ₴ -- 68,30 ₴, но минимум 100 ₴). Это тебе и сообщила поддержка банка.

Поскольку на карте у тебя показывало, что тебе надо внести нули, как и ОМП, так и сумму для сохранения льготного периода, то тебе ничего не надо делать, только проверить проводку по счёту этого пополнения. Ну и в поддержке можешь уточнить выполнил ли ты условия, чтобы сохранить льготный период.

Понял, большое спасибо и +1 в карму!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:47

https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 14650.html
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 16:44

  Вадимка написав:https://gordonua.com/ukr/news/politics/eutoday-vkazalo-na-serjoznij-simptom-cherez-vidsutnist-vidpovidej-nbu-na-zapiti-pro-bank-aljans-1714650.html
:?
але ж, знаючи, скільки насправді літер "н" в назві конкретного інформресурсу (тобто в істотній життєвій характеристиці його власника)...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:20

Re: Банк Альянс

2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.


нові правила з вересня

а чого це цей банк дозволяє з кредитних платити за казино?
інші банки не дозволяють взагалі посилаючись на постанову НБУ 18
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:33

  quadro_tony_da написав:2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.


нові правила з вересня

а чого це цей банк дозволяє з кредитних платити за казино?
інші банки не дозволяють взагалі посилаючись на постанову НБУ 18
код 6211
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:27

sensі шо? одні банки блокують такі платежі а інші порушують закон і проводять, але беруть відсотки?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:51

  quadro_tony_da написав:sensі шо? одні банки блокують такі платежі а інші порушують закон і проводять, але беруть відсотки?

Привіт, Ібрагиме !

З 1 вересня 2024 року вступають в дію оновлені тарифи на картку "Стартова".


Давайте розглянемо основні зміни:


1) за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.

Перекази з картки “Стартова” на картку (Р2Р) будь-якого українського банку залишаються безкоштовними.

Перекази власних коштів за реквізитами в межах Alliance bank також є безкоштовними.


2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.

https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... .09.24.pdf

Картка «Стартова»
від 01.09.2024 р.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:38

Re: Банк Альянс

це я знаю я про пункт 2)

інші банки блокують
а цей буде проводити але з комсою
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 03:43

  sens написав:
  quadro_tony_da написав:sensі шо? одні банки блокують такі платежі а інші порушують закон і проводять, але беруть відсотки?

Привіт, Ібрагиме !

З 1 вересня 2024 року вступають в дію оновлені тарифи на картку "Стартова".


Давайте розглянемо основні зміни:


1) за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.

Перекази з картки “Стартова” на картку (Р2Р) будь-якого українського банку залишаються безкоштовними.

Перекази власних коштів за реквізитами в межах Alliance bank також є безкоштовними.


2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.

https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... .09.24.pdf

Картка «Стартова»
від 01.09.2024 р.

за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.""


Більше 10к - за один платіж, за день, за місяць? Хто знає?
""
alibob
 
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