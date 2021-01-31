quadro_tony_da написав:sensі шо? одні банки блокують такі платежі а інші порушують закон і проводять, але беруть відсотки?
Привіт, Ібрагиме !
З 1 вересня 2024 року вступають в дію оновлені тарифи на картку "Стартова".
Давайте розглянемо основні зміни:
1) за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.
Перекази з картки “Стартова” на картку (Р2Р) будь-якого українського банку залишаються безкоштовними.
Перекази власних коштів за реквізитами в межах Alliance bank також є безкоштовними.
2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.