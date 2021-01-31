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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 06:55

  quadro_tony_da написав:це я знаю я про пункт 2)

інші банки блокують
а цей буде проводити але з комсою

Буде,у вас є місяць і три місяці безкоштовного періоду.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 06:57

  alibob написав:
  sens написав:
  quadro_tony_da написав:sensі шо? одні банки блокують такі платежі а інші порушують закон і проводять, але беруть відсотки?

Привіт, Ібрагиме !

З 1 вересня 2024 року вступають в дію оновлені тарифи на картку "Стартова".


Давайте розглянемо основні зміни:


1) за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.

Перекази з картки “Стартова” на картку (Р2Р) будь-якого українського банку залишаються безкоштовними.

Перекази власних коштів за реквізитами в межах Alliance bank також є безкоштовними.


2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.

https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... .09.24.pdf

Картка «Стартова»
від 01.09.2024 р.

за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.""


Більше 10к - за один платіж, за день, за місяць? Хто знає?
""

За платіж,в застосунку,за рахунок власних коштів.
sens
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Повідомлень: 17305
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 108109110111
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