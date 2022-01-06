quadro_tony_da написав:sensі шо? одні банки блокують такі платежі а інші порушують закон і проводять, але беруть відсотки?
Привіт, Ібрагиме !
З 1 вересня 2024 року вступають в дію оновлені тарифи на картку "Стартова".
Давайте розглянемо основні зміни:
1) за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.
Перекази з картки “Стартова” на картку (Р2Р) будь-якого українського банку залишаються безкоштовними.
Перекази власних коштів за реквізитами в межах Alliance bank також є безкоштовними.
2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.
Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде? Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа! Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?
Искатель написав:Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде? Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа! Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?
Ставки вгору... "Альянс-депозит" Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR Термін розміщення – від 1 до 24 місяців Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн, 2% у USD, 1,5% у EUR Дострокове розірвання – не передбачено "Альянс-депозит" Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR Термін розміщення – від 1 до 24 місяців Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн, 2% у USD, 1,5% у EUR Дострокове розірвання – не передбачено