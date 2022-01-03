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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 06:55

  quadro_tony_da написав:це я знаю я про пункт 2)

інші банки блокують
а цей буде проводити але з комсою

Буде,у вас є місяць і три місяці безкоштовного періоду.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 06:57

  alibob написав:
  sens написав:
  quadro_tony_da написав:sensі шо? одні банки блокують такі платежі а інші порушують закон і проводять, але беруть відсотки?

Привіт, Ібрагиме !

З 1 вересня 2024 року вступають в дію оновлені тарифи на картку "Стартова".


Давайте розглянемо основні зміни:


1) за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.

Перекази з картки “Стартова” на картку (Р2Р) будь-якого українського банку залишаються безкоштовними.

Перекази власних коштів за реквізитами в межах Alliance bank також є безкоштовними.


2) за операції з quasi-валютою (наприклад, покупка криптовалюти, лотерейних квитків, цінних паперів, здійснення операцій в казино тощо) за рахунок кредитних коштів буде стягуватися комісія 3,9% від суми платежу.

https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... .09.24.pdf

Картка «Стартова»
від 01.09.2024 р.

за переказ власних коштів за реквізитами на рахунки інших українських банків буде стягуватися комісія 0,2% від суми, але не більше 500 грн, якщо сума переказу становить 10 000 грн або більше.""


Більше 10к - за один платіж, за день, за місяць? Хто знає?
""

За платіж,в застосунку,за рахунок власних коштів.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:40

sens і чому йому такі привілегії?
чи постанова НБУ вже необов'язкове для виконання
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:43

  quadro_tony_da написав:sens і чому йому такі привілегії?
чи постанова НБУ вже необов'язкове для виконання

Треба використовувати,коли буде істотні умови,тоді і вирішувати чому так
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:11

Re: Банк Альянс

Каким способом нужно оплатить товар НЕ Розетки на сайте Розетки, чтобы получить КБ?
1) GooglePay
2) картой (RozetkaPay)
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:42

Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде?
Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа!
Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:45

  Искатель написав:Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде?
Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа!
Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?

Ставки вгору...
"Альянс-депозит"
Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Термін розміщення – від 1 до 24 місяців
Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень
Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація
Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн, 2% у USD, 1,5% у EUR
Дострокове розірвання – не передбачено
"Альянс-депозит"
Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Термін розміщення – від 1 до 24 місяців
Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень
Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація
Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн, 2% у USD, 1,5% у EUR
Дострокове розірвання – не передбачено
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 16:19

Re: Банк Альянс

  nord написав:Ставки вгору...
На рііік?
Ну на 3..6 міс ще можна погратися, кому обліжки набридли :wink:
І вгазагаліі, це не #останнійстрибокдохлоїкішки :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:32

  Amethyst написав:
  nord написав:Ставки вгору...
На рііік?
Ну на 3..6 міс ще можна погратися, кому обліжки набридли :wink:
І вгазагаліі, це не #останнійстрибокдохлоїкішки :mrgreen:

На 10-11 місяців. Думаєте, що дохла кішка стільки не протягне?
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:34

  nord написав:
  Amethyst написав:
  nord написав:Ставки вгору...
На рііік?
Ну на 3..6 міс ще можна погратися, кому обліжки набридли :wink:
І вгазагаліі, це не #останнійстрибокдохлоїкішки :mrgreen:

На 10-11 місяців. Думаєте, що дохла кішка стільки не протягне?

Сегодня заходил в отделение в разгар дня, пусто, один пенс только в кассе был. И это Киев, центр.
lloydbanksua
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