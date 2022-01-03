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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:04
lloydbanksua написав: nord написав:
На рііік?
Amethyst написав:
[quote="5755608:nord"]Ставки вгору...
Ну на 3..6 міс ще можна погратися, кому обліжки набридли
І вгазагаліі, це не #останнійстрибокдохлоїкішки
На 10-11 місяців. Думаєте, що дохла кішка стільки не протягне?
Сегодня заходил в отделение в разгар дня, пусто, один пенс только в кассе был. И это Киев, центр.[/quote]Там зазвичай завжди так було
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:11
Искатель написав:
Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде?
Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа!
Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?
Вопрос остался открытым.
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П'ят 09 сер, 2024 18:10
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