Сегодня заходил в отделение в разгар дня, пусто, один пенс только в кассе был. И это Киев, центр.[/quote]Там зазвичай завжди так було
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:04
Re: Банк Альянс
Сегодня заходил в отделение в разгар дня, пусто, один пенс только в кассе был. И это Киев, центр.[/quote]Там зазвичай завжди так було
Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:11
Вопрос остался открытым.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:34
Re: Банк Альянс
Искатель, ну в прошлом месяце было аналогично:
viewtopic.php?p=5746501#p5746501
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