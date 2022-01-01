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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:04

Re: Банк Альянс

lloydbanksua написав:
  nord написав:
  Amethyst написав:[quote="5755608:nord"]Ставки вгору...
На рііік?
Ну на 3..6 міс ще можна погратися, кому обліжки набридли :wink:
І вгазагаліі, це не #останнійстрибокдохлоїкішки :mrgreen:

На 10-11 місяців. Думаєте, що дохла кішка стільки не протягне?

Сегодня заходил в отделение в разгар дня, пусто, один пенс только в кассе был. И это Киев, центр.[/quote]Там зазвичай завжди так було
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:11

  Искатель написав:Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде?
Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа!
Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?

Вопрос остался открытым.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:34

Re: Банк Альянс

Искатель, ну в прошлом месяце было аналогично:
viewtopic.php?p=5746501#p5746501
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:46

  Howl написав:Искатель, ну в прошлом месяце было аналогично:
viewtopic.php?p=5746501#p5746501


Хм, то есть у них реальный льготный период 92 дня?
Я просто думал, как когда-то было в Идее, что первый раз - 92 дня, дальше - 62 дня. Тут не так?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:55

  Искатель написав:
  Howl написав:Искатель, ну в прошлом месяце было аналогично:
viewtopic.php?p=5746501#p5746501


Хм, то есть у них реальный льготный период 92 дня?
Я просто думал, как когда-то было в Идее, что первый раз - 92 дня, дальше - 62 дня. Тут не так?

Нет.92 дня постоянно.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:49

Пластик карта Стартова

Сьогодні отримав у відділенні пластик карта Стартова безкоштовно, миттєва. Карта основна, в додатку віртуальна зникає, по інструкції активується десь за годину, але я розрахувався в магазині десь через 10 хвилин.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:21

  nord написав:
  Искатель написав:Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде?
Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа!
Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?

Ставки вгору...
"Альянс-депозит"
Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Термін розміщення – від 1 до 24 місяців
Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень
Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація
Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн, 2% у USD, 1,5% у EUR
Дострокове розірвання – не передбачено
"Альянс-депозит"
Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Термін розміщення – від 1 до 24 місяців
Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень
Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація
Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн, 2% у USD, 1,5% у EUR
Дострокове розірвання – не передбачено

16,2% у грн. вже прибрали.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:28

  mogicanin1986 написав:Сьогодні отримав у відділенні пластик карта Стартова безкоштовно, миттєва. Карта основна, в додатку віртуальна зникає, по інструкції активується десь за годину, але я розрахувався в магазині десь через 10 хвилин.

А ви часом не цікавилися, тільки в відділені можна отримати карту, чи і поштою? Дякую.
Feh14
 
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