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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:04
lloydbanksua написав: nord написав:
На рііік?
Amethyst написав:
[quote="5755608:nord"]Ставки вгору...
Ну на 3..6 міс ще можна погратися, кому обліжки набридли
І вгазагаліі, це не #останнійстрибокдохлоїкішки
На 10-11 місяців. Думаєте, що дохла кішка стільки не протягне?
Сегодня заходил в отделение в разгар дня, пусто, один пенс только в кассе был. И это Киев, центр.[/quote]Там зазвичай завжди так було
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:11
Искатель написав:
Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде?
Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа!
Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?
Вопрос остался открытым.
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Искатель
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:34
Искатель
, ну в прошлом месяце было аналогично:viewtopic.php?p=5746501#p5746501
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:46
Хм, то есть у них реальный льготный период 92 дня?
Я просто думал, как когда-то было в Идее, что первый раз - 92 дня, дальше - 62 дня. Тут не так?
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Искатель
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:55
Искатель написав:
Хм, то есть у них реальный льготный период 92 дня?
Я просто думал, как когда-то было в Идее, что первый раз - 92 дня, дальше - 62 дня. Тут не так?
Нет.92 дня постоянно.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 21:49
Сьогодні отримав у відділенні пластик карта Стартова безкоштовно, миттєва. Карта основна, в додатку віртуальна зникає, по інструкції активується десь за годину, але я розрахувався в магазині десь через 10 хвилин.
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:21
nord написав: Искатель написав:
Кто-то может мне объяснить, как банк Альянс начисляет платеж, чтобы остаться в льготном периоде?
Судя по тому, что мне показывает в приложении, надо до 30 августа погасить сумму задолженности на 1 июля, а не на 1 августа!
Почему так? Запутывают или я чего-то не знаю?
Ставки вгору...
"Альянс-депозит"
Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Термін розміщення – від 1 до 24 місяців
Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень
Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація
Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн
, 2% у USD, 1,5% у EUR
Дострокове розірвання – не передбачено
"Альянс-депозит"
Мінімальна сума – 1 000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Термін розміщення – від 1 до 24 місяців
Поповнення депозиту – дозволено, без обмежень
Виплата відсотків – щомісячно або капіталізація
Максимальна процентна ставка річних – 16,2% у грн, 2% у USD, 1,5% у EUR
Дострокове розірвання – не передбачено
16,2% у грн. вже прибрали.
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nord
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:28
mogicanin1986 написав:
Сьогодні отримав у відділенні пластик карта Стартова безкоштовно, миттєва. Карта основна, в додатку віртуальна зникає, по інструкції активується десь за годину, але я розрахувався в магазині десь через 10 хвилин.
А ви часом не цікавилися, тільки в відділені можна отримати карту, чи і поштою? Дякую.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 17:53
Feh14 написав: mogicanin1986 написав:
Сьогодні отримав у відділенні пластик карта Стартова безкоштовно, миттєва. Карта основна, в додатку віртуальна зникає, по інструкції активується десь за годину, але я розрахувався в магазині десь через 10 хвилин.
А ви часом не цікавилися, тільки в відділені можна отримати карту, чи і поштою? Дякую.
Можна, через КЦ/чат замовлення по НП
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Додано: Пон 19 сер, 2024 21:54
Feh14 написав: mogicanin1986 написав:
Сьогодні отримав у відділенні пластик карта Стартова безкоштовно, миттєва. Карта основна, в додатку віртуальна зникає, по інструкції активується десь за годину, але я розрахувався в магазині десь через 10 хвилин.
А ви часом не цікавилися, тільки в відділені можна отримати карту, чи і поштою? Дякую.
Не цікавився,спитайте на гор. лінії або в чаті телеграму. Мені простіше прийти до відділення.
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mogicanin1986
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