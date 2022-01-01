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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:21

Вы видели новый сайт банка - alb.ua?
Чего они накурились, когда ваяли это? Вперемешку украинские и русские слова, а иногда и прямо в одном слове. Типа % річных.
Я ещё полно всяких перлов, которые трудно дешифровать. Например, "приумножайте зажатость".
Прикольная кнопка на сообщении про куки - "Отмотивироваться" :)
В общем, от такого сайта пока хочется вымативироваться.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:05

  candidat написав:Прикольная кнопка на сообщении про куки - "Отмотивироваться" :)

Це точно не у Вас там легалайз настав?

Зображення

Решту не знаю, де шукати. У очевидних місцях усе гарненько.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 07:49

  klug написав:
  candidat написав:Прикольная кнопка на сообщении про куки - "Отмотивироваться" :)

Це точно не у Вас там легалайз настав?

Зображення

Решту не знаю, де шукати. У очевидних місцях усе гарненько.


Може банчік так вишукано карає любителів лаптємовної версії сайту?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:49

Re: Банк Альянс

а КЛ в цьому банку як відкрити? ек бачу в застосунку опції
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:44

  quadro_tony_da написав:а КЛ в цьому банку як відкрити? ек бачу в застосунку опції

В квітні коли зареєструвався в новому додатку і відкрив карту стартова альянс сам мені налив кредліміт. Як зараз не знаю, спитайте підтримку.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:12

Скажите, а как вывести 500 грн КБ? Вывести на персональную, а с нее сдернуть?
Или при нажатии на соответствующую кнопку в аппке, КБ автоматом приходит на Стартовую, кредитку?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:40

  la9 написав:Скажите, а как вывести 500 грн КБ? Вывести на персональную, а с нее сдернуть?
Или при нажатии на соответствующую кнопку в аппке, КБ автоматом приходит на Стартовую, кредитку?

В додатку все інтуїтивно зрозуміло, як вивести кешбек.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:17

погасив ОМП ще 29го зранку сепом, а застосунок і досі просить його погасити.
схоже що для цієї банки це норма :|
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:33

  KVV написав:погасив ОМП ще 29го зранку сепом, а застосунок і досі просить його погасити.
схоже що для цієї банки це норма :|

Норма.
В мене при погашенні ще 27 липня писало "погасіть" до 5 серпня. Поки інтуїтивно не сепнув копійку з іншого банку. І зразу гуд.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:40

alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!
KVV
 
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