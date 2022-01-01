Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2024 13:21
Вы видели новый сайт банка - alb.ua?
Чего они накурились, когда ваяли это? Вперемешку украинские и русские слова, а иногда и прямо в одном слове. Типа % річных.
Я ещё полно всяких перлов, которые трудно дешифровать. Например, "приумножайте зажатость".
Прикольная кнопка на сообщении про куки - "Отмотивироваться"
В общем, от такого сайта пока хочется вымативироваться.
candidat
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Додано: Вів 20 сер, 2024 19:05
candidat написав:
Прикольная кнопка на сообщении про куки - "Отмотивироваться"
Це точно не у Вас там легалайз настав?
Решту не знаю, де шукати. У очевидних місцях усе гарненько.
klug
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Додано: Чет 22 сер, 2024 07:49
klug написав: candidat написав:
Прикольная кнопка на сообщении про куки - "Отмотивироваться"
Це точно не у Вас там легалайз настав?
Решту не знаю, де шукати. У очевидних місцях усе гарненько.
Може банчік так вишукано карає любителів лаптємовної версії сайту?
1finanсier
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:49
а КЛ в цьому банку як відкрити? ек бачу в застосунку опції
quadro_tony_da
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:44
quadro_tony_da написав:
а КЛ в цьому банку як відкрити? ек бачу в застосунку опції
В квітні коли зареєструвався в новому додатку і відкрив карту стартова альянс сам мені налив кредліміт. Як зараз не знаю, спитайте підтримку.
mogicanin1986
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:12
Скажите, а как вывести 500 грн КБ? Вывести на персональную, а с нее сдернуть?
Или при нажатии на соответствующую кнопку в аппке, КБ автоматом приходит на Стартовую, кредитку?
la9
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Додано: Вів 27 сер, 2024 21:40
la9 написав:
Скажите, а как вывести 500 грн КБ? Вывести на персональную, а с нее сдернуть?
Или при нажатии на соответствующую кнопку в аппке, КБ автоматом приходит на Стартовую, кредитку?
В додатку все інтуїтивно зрозуміло, як вивести кешбек.
mogicanin1986
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:17
погасив ОМП ще 29го зранку сепом, а застосунок і досі просить його погасити.
схоже що для цієї банки це норма
KVV
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:33
KVV написав:
погасив ОМП ще 29го зранку сепом, а застосунок і досі просить його погасити.
схоже що для цієї банки це норма
Норма.
В мене при погашенні ще 27 липня писало "погасіть" до 5 серпня. Поки інтуїтивно не сепнув копійку з іншого банку. І зразу гуд.
alibob
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:40
alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!
KVV
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