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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:11
Заблокировали карту за несколько транзакций .Муж прислал 10000 и несколько раз по 1000 и 1500.Это просто ужас не могу теперь в магазин идти и главное что это в пятницу вечером, когда впереди выходные.Банк просто отстой.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:13
KVV написав:alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:25
klug написав: KVV написав:alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:31
klug написав: KVV написав:alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
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