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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:11

Заблокировали карту за несколько транзакций .Муж прислал 10000 и несколько раз по 1000 и 1500.Это просто ужас не могу теперь в магазин идти и главное что это в пятницу вечером, когда впереди выходные.Банк просто отстой.
Вадимка
 
Повідомлень: 351
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:13

  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?
klug
 
Повідомлень: 8533
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:25

  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

Monja
alibob
 
Повідомлень: 534
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:31

  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:04

  novichok написав:
  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня
я не знав: а що, хтось такі не випускає?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5279
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:36

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  klug написав:сеня
я не знав: а що, хтось такі не випускає?

Есть банки пишущие что минимальная сумма столько то гривен.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 17:49

  novichok написав:
  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня

Неправда
Solar_simfi
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Повідомлень: 2371
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:57

  Solar_simfi написав:
  novichok написав:
  klug написав:Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня

Неправда

Ну як це неправда? Трохи неякісний скрин, але правда

Зображення
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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  #<1 ... 111112113114
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