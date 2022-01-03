RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:11

Заблокировали карту за несколько транзакций .Муж прислал 10000 и несколько раз по 1000 и 1500.Это просто ужас не могу теперь в магазин идти и главное что это в пятницу вечером, когда впереди выходные.Банк просто отстой.
Вадимка
 
Повідомлень: 351
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:13

  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?
klug
 
Повідомлень: 8533
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:25

  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

Monja
alibob
 
Повідомлень: 534
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:31

  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:04

  novichok написав:
  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня
я не знав: а що, хтось такі не випускає?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:36

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  klug написав:сеня
я не знав: а що, хтось такі не випускає?

Есть банки пишущие что минимальная сумма столько то гривен.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 17:49

  novichok написав:
  klug написав:
  KVV написав:alibob хмм.. копійка дійсно допомогла!

Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня

Неправда
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:57

  Solar_simfi написав:
  novichok написав:
  klug написав:Хто випускає копійчані СЕПи?

сеня

Неправда

Ну як це неправда? Трохи неякісний скрин, але правда

Зображення
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:57

Re: Банк Альянс

  KVV написав:а застосунок і досі просить його погасити.
Інформацію в тому розділі оновлюється після поповнення і відображає на стан попереднього поповнення.
Але не слід робити два поповнення в короткий проміжок часу, оскільки цю інформацію система повинна опрацювати. Таким чином треба зробити поповнення і щоб упевнитися в цьому, то слід через годину -- три повторити поповнення хоч на 1 копійку.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6092
З нами з: 08.03.18
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:09

  Howl написав: то слід через годину -- три повторити поповнення хоч на 1 копійку.

то ж вже обговорили і вияснили що 1 копійка сепом вирішує ситуацію.

хоча деякі теоретики не вірять у платіж по реквізитам на 1 коп., а це ще вони не знають про можливість поповнення телефону на декілька копійок))
KVV
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff, la9, riwalir, SHURICK76 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 136, 137, 138
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1374 655463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 19:41
nord
Піреус Банк МКБ 1 ... 37, 38, 39
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
380 237809
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 18:06
nord
ОТП БАНК 1 ... 35, 36, 37
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 15:56
369 228329
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 14:19
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.