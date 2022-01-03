Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:11
Заблокировали карту за несколько транзакций .Муж прислал 10000 и несколько раз по 1000 и 1500.Это просто ужас не могу теперь в магазин идти и главное что это в пятницу вечером, когда впереди выходные.Банк просто отстой.
Вадимка
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:13
KVV написав: alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
klug
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:25
klug написав: KVV написав: alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
Monja
alibob
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:31
klug написав: KVV написав: alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
сеня
novichok
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Додано: Суб 31 сер, 2024 16:04
novichok написав: klug написав: KVV написав: alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
сеня
я не знав: а що, хтось такі не випускає?
flysoulfly
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Додано: Суб 31 сер, 2024 16:36
flysoulfly написав: novichok написав: klug написав:
сеня
я не знав: а що, хтось такі не випускає?
Есть банки пишущие что минимальная сумма столько то гривен.
WallNutPen
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:49
novichok написав: klug написав: KVV написав: alibob
хмм.. копійка дійсно допомогла!
Хто випускає копійчані СЕПи?
сеня
Неправда
Solar_simfi
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Додано: Суб 31 сер, 2024 19:57
Solar_simfi написав: novichok написав: klug написав:
Хто випускає копійчані СЕПи?
сеня
Неправда
Ну як це неправда? Трохи неякісний скрин, але правда
novichok
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:57
KVV написав:
а застосунок і досі просить його погасити.
Інформацію в тому розділі оновлюється після поповнення і відображає на стан попереднього поповнення.
Але не слід робити два поповнення в короткий проміжок часу, оскільки цю інформацію система повинна опрацювати. Таким чином треба зробити поповнення і щоб упевнитися в цьому, то слід через годину -- три повторити поповнення хоч на 1 копійку.
Howl
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Додано: Нед 01 вер, 2024 20:09
Howl написав:
то слід через годину -- три повторити поповнення хоч на 1 копійку.
то ж вже обговорили і вияснили що 1 копійка сепом вирішує ситуацію.
хоча деякі теоретики не вірять у платіж по реквізитам на 1 коп., а це ще вони не знають про можливість поповнення телефону на декілька копійок))
KVV
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