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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:05

Re: Банк Альянс

  KVV написав:про можливість поповнення телефону на декілька копійок))

Хто зараз таке дозволяє? Якось пробував, не вийшло. Хоча раніше користувався для поличкових сімок.
BEaST
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:17

  Howl написав:Інформацію в тому розділі оновлюється після поповнення і відображає на стан попереднього поповнення.

Щоб нараховане у новому місці побачити його теж треба попихати лише поповненням? СМСка з ОМП прийшла ще вдень, після того вже ьули витрати, а суму до погашення застосунок досі не показує.

  KVV написав:хоча деякі теоретики не вірять у платіж по реквізитам на 1 коп., а це ще вони не знають про можливість поповнення телефону на декілька копійок))

Чого одразу не вірять? Запитував, щоб марно не перебирати 100500 банків. Їй-бо простіше було б написати одну назву ніж строчити такий уїдливий абзац.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 23:29

  klug написав:Чого одразу не вірять? Запитував, щоб марно не перебирати 100500 банків. Їй-бо простіше було б написати одну назву ніж строчити такий уїдливий абзац.

камінець не у ваш город :wink: , а банки вже написали. двічі. зі скрінами.
KVV
 
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