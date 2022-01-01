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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 21:05
KVV написав:
про можливість поповнення телефону на декілька копійок))
Хто зараз таке дозволяє? Якось пробував, не вийшло. Хоча раніше користувався для поличкових сімок.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 21:17
Howl написав:
Інформацію в тому розділі оновлюється після поповнення і відображає на стан попереднього поповнення.
Щоб нараховане у новому місці побачити його теж треба попихати лише поповненням? СМСка з ОМП прийшла ще вдень, після того вже ьули витрати, а суму до погашення застосунок досі не показує.
KVV написав:
хоча деякі теоретики не вірять у платіж по реквізитам на 1 коп., а це ще вони не знають про можливість поповнення телефону на декілька копійок))
Чого одразу не вірять? Запитував, щоб марно не перебирати 100500 банків. Їй-бо простіше було б написати одну назву ніж строчити такий уїдливий абзац.
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klug
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Додано: Нед 01 вер, 2024 23:29
klug написав:
Чого одразу не вірять? Запитував, щоб марно не перебирати 100500 банків. Їй-бо простіше було б написати одну назву ніж строчити такий уїдливий абзац.
камінець не у ваш город
, а банки вже написали. двічі. зі скрінами.
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KVV
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Додано: Пон 02 вер, 2024 10:18
KVV написав: klug написав:
Чого одразу не вірять? Запитував, щоб марно не перебирати 100500 банків. Їй-бо простіше було б написати одну назву ніж строчити такий уїдливий абзац.
камінець не у ваш город
, а банки вже написали. двічі. зі скрінами.
Максимально по мудацки написали. Не все понимают что такое Моnja и Сеня.
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Feh14
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:54
klug написав:
Щоб нараховане у новому місці побачити його теж треба попихати лише поповненням?
Саме так.
Після поповнення відобразиться інформація про обов'язковий платіж, який прийшов у SMS, та суму для збереження пільгового періоду.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 20:30
Feh14 написав:
Не все понимают что такое Моnja и Сеня.
монобанк и сенсбанк
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