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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2024 21:06
Искатель написав:
92 дня - только первый месяц, а потом становится 62, как в Идее?
92 дні на покупки
62 дні на п2п і зняття готівки
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KVV
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