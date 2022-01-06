RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:06

  Искатель написав: 92 дня - только первый месяц, а потом становится 62, как в Идее?

92 дні на покупки
62 дні на п2п і зняття готівки
KVV
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UGB еко банк країни 1 ... 122, 123, 124
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1236 245081
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 21:22
flysoulfly
Банк Глобус 1 ... 136, 137, 138
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1379 658371
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 17:01
Искатель
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 18, 19, 20
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
191 115800
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 12:45
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12624)
08.09.2024 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.