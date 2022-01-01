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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2024 21:06
Искатель написав:
92 дня - только первый месяц, а потом становится 62, как в Идее?
92 дні на покупки
62 дні на п2п і зняття готівки
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KVV
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:38
Отримав смс, що картка додана до електронного гаманця, хоча я нікуди її не додавав. З гарячої лінії перетелефонували через дві години, хоч обіцяють за 5 хвилин. Кажуть якийсь збій. В когось ще таке було?
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l_e_x
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:40
l_e_x в мене теж таке було
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:53
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