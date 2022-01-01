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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:06

  Искатель написав: 92 дня - только первый месяц, а потом становится 62, как в Идее?

92 дні на покупки
62 дні на п2п і зняття готівки
KVV
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:38

Re: Банк Альянс

Отримав смс, що картка додана до електронного гаманця, хоча я нікуди її не додавав. З гарячої лінії перетелефонували через дві години, хоч обіцяють за 5 хвилин. Кажуть якийсь збій. В когось ще таке було?
l_e_x
 
Повідомлень: 136
З нами з: 04.07.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:40

l_e_x в мене теж таке було
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:53

Аналогично
THB
 
Повідомлень: 963
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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