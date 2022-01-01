92 дні на покупки
62 дні на п2п і зняття готівки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2024 21:06
Додано: Вів 10 вер, 2024 18:38
Re: Банк Альянс
Отримав смс, що картка додана до електронного гаманця, хоча я нікуди її не додавав. З гарячої лінії перетелефонували через дві години, хоч обіцяють за 5 хвилин. Кажуть якийсь збій. В когось ще таке було?
Додано: Вів 10 вер, 2024 19:09
Ні, просто мені у додатку спочатку видало одну суму, потім іншу, і я трохи розгубився. Кажу ж, я не дуже зрозумів, як вони формують платіж. У мене перед очима - табличка в Екселі, де усі операції є. Але якщо раніше (по іншим карткам) я бачив, яка сума береться, то зараз - не дуже.
Ось це
тобто по факту навіть не сума на кінець липня, а ще менша... Дуже заплутано.
Додано: Вів 10 вер, 2024 19:16
Ось цікаво: у мене платіж у пільговому періоді на 1.09. вийшов (завдяки записам порахував): це заборгованість на кінець липня мінус все те, що вніс у серпні. От як це розуміти? Ні, звісно, мені це подобається... але чому так рахує банк, я не розумію.
Тобто там явно не " мінус ОМП серпня", як писав шановний klug, а щось інше.
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