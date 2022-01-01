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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2024 21:06
Искатель написав:
92 дня - только первый месяц, а потом становится 62, как в Идее?
92 дні на покупки
62 дні на п2п і зняття готівки
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:38
Отримав смс, що картка додана до електронного гаманця, хоча я нікуди її не додавав. З гарячої лінії перетелефонували через дві години, хоч обіцяють за 5 хвилин. Кажуть якийсь збій. В когось ще таке було?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:40
l_e_x в мене теж таке було
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:53
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:09
Искатель написав:
Хотел уточнить: у них так и продолжается льготный период 92 дня? Т.е. в сентябре платим то, что было на конец июля? Карту открыл в мае еще. Почему спрашиваю. Подумал, может, тут 92 дня - только первый месяц, а потом становится 62, как в Идее?
Ви тепер щомісяця будете це питання задавати? Вам уже чітко відповіли у серпні, Ви навіть подякували людині viewtopic.php?p=5755788#p5755788
Ні, просто мені у додатку спочатку видало одну суму, потім іншу, і я трохи розгубився. Кажу ж, я не дуже зрозумів, як вони формують платіж. У мене перед очима - табличка в Екселі, де усі операції є. Але якщо раніше (по іншим карткам) я бачив, яка сума береться, то зараз - не дуже.
Ось це
Так, кінець липня мінус ОМП серпня.
тобто по факту навіть не сума на кінець липня, а ще менша... Дуже заплутано.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:16
Ось цікаво: у мене платіж у пільговому періоді на 1.09. вийшов (завдяки записам порахував): це заборгованість на кінець липня мінус все те, що вніс у серпні. От як це розуміти? Ні, звісно, мені це подобається... але чому так рахує банк, я не розумію.
Тобто там явно не " мінус ОМП серпня", як писав шановний klug, а щось інше.
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Искатель
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:48
Искатель написав:
Ось цікаво: у мене платіж у пільговому періоді на 1.09. вийшов (завдяки записам порахував): це заборгованість на кінець липня мінус все те, що вніс у серпні. От як це розуміти? Ні, звісно, мені це подобається... але чому так рахує банк, я не розумію.
Тобто там явно не " мінус ОМП серпня", як писав шановний klug
, а щось інше.
Потрібен Саша-художник з Міхи, щоби таки намалював вам розрахункові і платіжні періоди на півроку
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Додано: Вів 10 вер, 2024 21:25
Искатель написав:
Ось цікаво: у мене платіж у пільговому періоді на 1.09. вийшов (завдяки записам порахував): це заборгованість на кінець липня мінус все те, що вніс у серпні. От як це розуміти? Ні, звісно, мені це подобається... але чому так рахує банк, я не розумію.
Тобто там явно не " мінус ОМП серпня", як писав шановний klug
, а щось інше.
Враховуючи, що фактично у Вас пільговий період почався з липня (бо витрати за травень провелися у липні), то за витрати липня у серпні потрібно було внести лише ОМП та погасити витрати червня мінус ОМП у липні. Якщо Ви сукупно Ви накидали у серпні більше, ніж було необхідно, то, відповідно, це зменшило суму до погашення у вересні
P.S. це я ще не врахував, що Ви могли і у липні зайвого накидати
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klug
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