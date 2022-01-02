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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 22:49
melkh написав: Raymond написав:
а можна відкрити кредитку з кеш беком 30%, отримати киш миш 500 і через місяць закрити карту?
так, так і робимо.
а другий раз на 3й міс знову можна відкрити?
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Raymond
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Додано: Вів 10 вер, 2024 22:53
Ну вже на інший ІПН
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Amethyst
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Додано: Вів 10 вер, 2024 23:15
Amethyst написав:
Ну вже на інший ІПН
в мене один ІПН, а родичі самі захочуть 500 ...я зрозумів)
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Raymond
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:06
Народ, а киньте хтось рефералочку, дякую
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extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:24
extreme_lviv_ua Так программа сейчас не работает.
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Вадимка
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:31
Вадимка написав:extreme_lviv_ua
Так программа сейчас не работает.
сейчас...
фарéва...
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flysoulfly
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