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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:49

  melkh написав:
  Raymond написав:а можна відкрити кредитку з кеш беком 30%, отримати киш миш 500 і через місяць закрити карту?
так, так і робимо.

а другий раз на 3й міс знову можна відкрити?
Raymond
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:53

Re: Банк Альянс

Ну вже на інший ІПН
Amethyst
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Повідомлень: 5698
З нами з: 05.05.21
Подякував: 425 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 23:15

  Amethyst написав:Ну вже на інший ІПН

в мене один ІПН, а родичі самі захочуть 500 ...я зрозумів)
Raymond
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:06

Re: Банк Альянс

Народ, а киньте хтось рефералочку, дякую
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 319
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:24

extreme_lviv_ua Так программа сейчас не работает.
Вадимка
 
Повідомлень: 354
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:31

  Вадимка написав:extreme_lviv_ua Так программа сейчас не работает.
сейчас... :mrgreen:
:evil: фарéва...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 299 раз.
 
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