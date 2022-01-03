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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:49

  melkh написав:
  Raymond написав:а можна відкрити кредитку з кеш беком 30%, отримати киш миш 500 і через місяць закрити карту?
так, так і робимо.

а другий раз на 3й міс знову можна відкрити?
Raymond
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:53

Re: Банк Альянс

Ну вже на інший ІПН
Amethyst
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Повідомлень: 5724
З нами з: 05.05.21
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
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2
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9
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 23:15

  Amethyst написав:Ну вже на інший ІПН

в мене один ІПН, а родичі самі захочуть 500 ...я зрозумів)
Raymond
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:06

Re: Банк Альянс

Народ, а киньте хтось рефералочку, дякую
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 319
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:24

extreme_lviv_ua Так программа сейчас не работает.
Вадимка
 
Повідомлень: 358
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:31

  Вадимка написав:extreme_lviv_ua Так программа сейчас не работает.
сейчас... :mrgreen:
:evil: фарéва...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5355
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 299 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:08

З 17.09.2024 року депозитні ставки вниз.

З 17.09.2024 року відсотки за депозитами вниз.
Manchester
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Повідомлень: 74
З нами з: 06.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:40

  Manchester написав:З 17.09.2024 року відсотки за депозитами вниз.

Вони і зараз не цікаві. :D
nord
 
Повідомлень: 478
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:58

Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?
novichok
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Повідомлень: 3434
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 08:43

Re: Банк Альянс

Скажите, обязательный платеж 30.09 ещё можно внести или ,,до,, 30.09, как указано в смс, означает ,,по,, 29 включительно?

Если можно и 30.09, то в этот день, наверное, только сэпом?
la9
 
Повідомлень: 2670
З нами з: 02.07.09
Подякував: 518 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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