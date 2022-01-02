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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:50
До конца опердня 30.09.24 платёж должен провестись по счёту.
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Howl
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Додано: Чет 19 вер, 2024 12:00
А Альянс принимает сэп в выходные?
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la9
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