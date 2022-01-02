RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:50

Re: Банк Альянс

До конца опердня 30.09.24 платёж должен провестись по счёту.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:00

Re: Банк Альянс

А Альянс принимает сэп в выходные?
la9
 
Повідомлень: 2671
З нами з: 02.07.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:03

Re: Банк Альянс

la9, да.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 133, 134, 135
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1346 467059
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 17:13
sens
Райффайзен Банк 1 ... 190, 191, 192
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1911 1050315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 17:04
RaifHelp
Банк Кредит Дніпро 1 ... 28, 29, 30
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
298 128345
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2024 19:46
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.