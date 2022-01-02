|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:50
Re: Банк Альянс
До конца опердня 30.09.24 платёж должен провестись по счёту.
Додано: Чет 19 вер, 2024 12:00
Re: Банк Альянс
А Альянс принимает сэп в выходные?
Додано: Чет 19 вер, 2024 18:03
Re: Банк Альянс
la9, да.
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|