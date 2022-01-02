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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:50

Re: Банк Альянс

До конца опердня 30.09.24 платёж должен провестись по счёту.
Howl
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Повідомлень: 6103
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:00

Re: Банк Альянс

А Альянс принимает сэп в выходные?
la9
 
Повідомлень: 2671
З нами з: 02.07.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:03

Re: Банк Альянс

la9, да.
Howl
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Повідомлень: 6103
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 21:28

  novichok написав:Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?

А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:17

  1finanсier написав:
  novichok написав:Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?

А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса

Після операції звісно. В історії, з'являться витрата вже разом з комісією.
novichok
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