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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:50

Re: Банк Альянс

До конца опердня 30.09.24 платёж должен провестись по счёту.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:00

Re: Банк Альянс

А Альянс принимает сэп в выходные?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:03

Re: Банк Альянс

la9, да.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 21:28

  novichok написав:Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?

А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:17

  1finanсier написав:
  novichok написав:Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?

А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса

Після операції звісно. В історії, з'являться витрата вже разом з комісією.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:18

  novichok написав:
  1finanсier написав:
  novichok написав:Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?

А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса

Після операції звісно. В історії, з'являться витрата вже разом з комісією.

Хитруни. В Моно хоча б перед проведенням платежу пишуть про коміс. А до речі, в тарифах Стартової Альянсу знайшов пригадування аро коміс за квазікеш, але нема пояснювання, що вони туди включають
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:30

Re: Банк Альянс

  1finanсier написав:В Моно хоча б перед проведенням платежу пишуть про коміс.
monobank там малює коміс за назвою продавця, а не за типом МСС. Банк до надходження списання не знає що це за операція і буде коміс чи ні.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:12

Знову запустили у медіа кампанію проти банки. Я вже думав, що їх відпустило.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:09

  Howl написав:
  1finanсier написав:В Моно хоча б перед проведенням платежу пишуть про коміс.
monobank там малює коміс за назвою продавця, а не за типом МСС. Банк до надходження списання не знає що це за операція і буде коміс чи ні.

а взагалі банк (наприклад той же моно) списує коміс виходячи з мсс чи характеристики продавця? Ну тобто наприклад "продавець" явно підставний і займається переказами, але мсс кошерний висвічує- то які дії тогож моно - скриплячи зубами списує згідно мсс, чи повіг на мсс, головне що у операції є ознаки переказу(квазікеш чи ін) а мсс - другорядна справа.
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