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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:50
До конца опердня 30.09.24 платёж должен провестись по счёту.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 12:00
А Альянс принимает сэп в выходные?
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la9
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Додано: Чет 19 вер, 2024 18:03
la9, да.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:28
novichok написав:
Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?
А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса
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1finanсier
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Додано: Чет 19 вер, 2024 23:17
1finanсier написав: novichok написав:
Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?
А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса
Після операції звісно. В історії, з'являться витрата вже разом з комісією.
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novichok
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:18
novichok написав: 1finanсier написав: novichok написав:
Переплутав карти та купив зі Стартової за кредитні кошти облігацій, зрозуміло з комісом, коміс часом не входить до льотного періоду, як у Привата та Моно?
Що робити
1. Не звертати уваги гасити карту по графіку?
2. Загасити карту в нуль?
А як нарахувався той коміс? Вже після операції? Бо в смс з кодом, що потрібно ввести для підтвердження платежу сума вказуєтья без коміса
Після операції звісно. В історії, з'являться витрата вже разом з комісією.
Хитруни. В Моно хоча б перед проведенням платежу пишуть про коміс. А до речі, в тарифах Стартової Альянсу знайшов пригадування аро коміс за квазікеш, але нема пояснювання, що вони туди включають
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1finanсier
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:30
1finanсier написав:
В Моно хоча б перед проведенням платежу пишуть про коміс.
monobank там малює коміс за назвою продавця, а не за типом МСС. Банк до надходження списання не знає що це за операція і буде коміс чи ні.
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Howl
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:12
Знову запустили у медіа кампанію проти банки. Я вже думав, що їх відпустило.
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klug
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:09
Howl написав: 1finanсier написав:
В Моно хоча б перед проведенням платежу пишуть про коміс.
monobank там малює коміс за назвою продавця, а не за типом МСС. Банк до надходження списання не знає що це за операція і буде коміс чи ні.
а взагалі банк (наприклад той же моно) списує коміс виходячи з мсс чи характеристики продавця? Ну тобто наприклад "продавець" явно підставний і займається переказами, але мсс кошерний висвічує- то які дії тогож моно - скриплячи зубами списує згідно мсс, чи повіг на мсс, головне що у операції є ознаки переказу(квазікеш чи ін) а мсс - другорядна справа.
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