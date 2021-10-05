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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2024 04:48
Howl написав:
1finanсier, робив оплату житлово-комунальних послуг (договірні платежі, шаблони є в базі банку) у Приват24 з платіжної картки monobank. monobank на екрані 3-D Secure малював комісії за використання кредитних коштів, тобто як будто це переказ коштів. Операцію підтвердив і комісія не була списана. Тобто списання відбулося за МСС.
Ясно. Дякую, що поділилися досвідом.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:26
Хтось платив комуналку через ТАС стартовою? Дає кешбек?
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