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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 04:48

  Howl написав:1finanсier, робив оплату житлово-комунальних послуг (договірні платежі, шаблони є в базі банку) у Приват24 з платіжної картки monobank. monobank на екрані 3-D Secure малював комісії за використання кредитних коштів, тобто як будто це переказ коштів. Операцію підтвердив і комісія не була списана. Тобто списання відбулося за МСС.

Ясно. Дякую, що поділилися досвідом.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:26

Хтось платив комуналку через ТАС стартовою? Дає кешбек?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:38

  serzh написав:Хтось платив комуналку через ТАС стартовою? Дає кешбек?

А у вас вийшло добавити карту альянсу до інших в додатку ТАС?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 07:42

novichok і у вас вийде додати - як випиляли по тихому таку можливість - так і додали, а от оплатити дає тільки з карток ТАСу.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:48

  KVV написав:novichok і у вас вийде додати - як випиляли по тихому таку можливість - так і додали, а от оплатити дає тільки з карток ТАСу.

пару днів тому пробував, відмова, тай не дуже потрібно.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 01:09

подскажите, банк p2p перевод на кредитку отправленный на выходных до конца дня понедельника проведёт?
Как из практики у Альянса?
Или только СЭПить?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:03

Хто тестував, якщо не попихати копійкою, проблем немає - це лише проблема відображення у застосунку?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:29

Re: Банк Альянс

  emeta написав:Или только СЭПить?
Ну СЭПы заходят быстро и успешно. По Р2Р не пробовал, тем более в приложении нет возможности посмотреть проводку.

  klug написав:якщо не попихати копійкою, проблем немає
Не повинно бути, але для свого спокію один шажок можна й закинути, щоб застосунок відобразив чітку інформацію.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:42

  Howl написав:
  emeta написав:Или только СЭПить?
Ну СЭПы заходят быстро и успешно. По Р2Р не пробовал, тем более в приложении нет возможности посмотреть проводку.

  klug написав:якщо не попихати копійкою, проблем немає
Не повинно бути, але для свого спокію один шажок можна й закинути, щоб застосунок відобразив чітку інформацію.


Про успешно я б не преувеличивал.
Пополняшка Альянсом - заходит да, быстро и успешно.
СЕПом - заходит за час примерно, но отображается на счету хз когда, но точно не в день отправки.
+ при открытии Стартовой автоматом добавляется у многих вторая карта, которую не видят в банке вообще. Говорят еще тестируют приложение ))
Sergion
 
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