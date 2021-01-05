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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2024 04:48
Howl написав:
1finanсier, робив оплату житлово-комунальних послуг (договірні платежі, шаблони є в базі банку) у Приват24 з платіжної картки monobank. monobank на екрані 3-D Secure малював комісії за використання кредитних коштів, тобто як будто це переказ коштів. Операцію підтвердив і комісія не була списана. Тобто списання відбулося за МСС.
Ясно. Дякую, що поділилися досвідом.
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1finanсier
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:26
Хтось платив комуналку через ТАС стартовою? Дає кешбек?
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serzh
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Додано: Чет 26 вер, 2024 22:38
serzh написав:
Хтось платив комуналку через ТАС стартовою? Дає кешбек?
А у вас вийшло добавити карту альянсу до інших в додатку ТАС?
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novichok
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Додано: Нед 29 вер, 2024 07:42
novichok і у вас вийде додати - як випиляли по тихому таку можливість - так і додали, а от оплатити дає тільки з карток ТАСу.
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KVV
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Додано: Нед 29 вер, 2024 16:48
KVV написав:novichok
і у вас вийде додати - як випиляли по тихому таку можливість - так і додали, а от оплатити дає тільки з карток ТАСу.
пару днів тому пробував, відмова, тай не дуже потрібно.
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novichok
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Додано: Пон 30 вер, 2024 01:09
подскажите, банк p2p перевод на кредитку отправленный на выходных до конца дня понедельника проведёт?
Как из практики у Альянса?
Или только СЭПить?
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emeta
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Додано: Пон 30 вер, 2024 15:03
Хто тестував, якщо не попихати копійкою, проблем немає - це лише проблема відображення у застосунку?
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klug
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Додано: Пон 30 вер, 2024 20:29
emeta написав:
Или только СЭПить?
Ну СЭПы заходят быстро и успешно. По Р2Р не пробовал, тем более в приложении нет возможности посмотреть проводку.
klug написав:
якщо не попихати копійкою, проблем немає
Не повинно бути, але для свого спокію один шажок можна й закинути, щоб застосунок відобразив чітку інформацію.
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Howl
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:42
Howl написав: emeta написав:
Или только СЭПить?
Ну СЭПы заходят быстро и успешно. По Р2Р не пробовал, тем более в приложении нет возможности посмотреть проводку.
klug написав:
якщо не попихати копійкою, проблем немає
Не повинно бути, але для свого спокію один шажок можна й закинути, щоб застосунок відобразив чітку інформацію.
Про успешно я б не преувеличивал.
Пополняшка Альянсом - заходит да, быстро и успешно.
СЕПом - заходит за час примерно, но отображается на счету хз когда, но точно не в день отправки.
+ при открытии Стартовой автоматом добавляется у многих вторая карта, которую не видят в банке вообще. Говорят еще тестируют приложение ))
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Sergion
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