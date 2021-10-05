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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2024 18:47
klug написав:
Щось у лісі здохло: Альянс показав погашення без проштовхування копійкою. Ще кілька днів, тому після першого траншу нічого не оновлювало.
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Додано: Чет 31 жов, 2024 22:59
А ліміт тут реально отримати?
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Додано: Чет 31 жов, 2024 23:07
ukr0014959 написав:А ліміт тут реально отримати?
Цілком реально
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Додано: Чет 31 жов, 2024 23:15
klug написав:
Альянс показав погашення без проштовхування копійкою.
Але це наче не працює онлайн. Прийшлося шаги закидувати додатково.
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Додано: П'ят 01 лис, 2024 01:54
Howl написав: klug написав:
Альянс показав погашення без проштовхування копійкою.
Але це наче не працює онлайн. Прийшлося шаги закидувати додатково.
Може й так. СЕП зайшов, поки я спав.
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klug
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Додано: Суб 02 лис, 2024 05:55
рефка работает?
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Додано: Нед 03 лис, 2024 18:58
А що тут взагалі проходить, як покупи в Інтернеті? У мене практично усі покупки онлайн/офлайн йдуть у ліміт покупок в магазина, що не зручно.
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klug
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Додано: Сер 13 лис, 2024 12:51
14 листопада Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд справи щодо зобов’язань банку "Альянс" перед НЕК "Укренерго" за банківською гарантією, сума якої перевищує 1 млрд грн. Хоча НЕК "Укренерго" вже оголосило технічний дефолт за виплатами за "зеленими" облігаціями, судді ПАГС уже майже два роки не ухвалюють рішення щодо компенсації збитків державній компанії, пишуть "Факти".
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Додано: Суб 16 лис, 2024 12:16
Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?
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