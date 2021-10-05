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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 18:47

  klug написав:Щось у лісі здохло: Альянс показав погашення без проштовхування копійкою. Ще кілька днів, тому після першого траншу нічого не оновлювало.

"Тому що Лідер" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 22:59

Re: Банк Альянс

А ліміт тут реально отримати?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 23:07

Re: Банк Альянс

ukr0014959 написав:А ліміт тут реально отримати?
Цілком реально
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 23:15

Re: Банк Альянс

  klug написав:Альянс показав погашення без проштовхування копійкою.
Але це наче не працює онлайн. Прийшлося шаги закидувати додатково.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 01:54

  Howl написав:
  klug написав:Альянс показав погашення без проштовхування копійкою.
Але це наче не працює онлайн. Прийшлося шаги закидувати додатково.

Може й так. СЕП зайшов, поки я спав.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 05:55

рефка работает?
лимпопо
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 18:58

А що тут взагалі проходить, як покупи в Інтернеті? У мене практично усі покупки онлайн/офлайн йдуть у ліміт покупок в магазина, що не зручно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 12:51

14 листопада Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд справи щодо зобов’язань банку "Альянс" перед НЕК "Укренерго" за банківською гарантією, сума якої перевищує 1 млрд грн. Хоча НЕК "Укренерго" вже оголосило технічний дефолт за виплатами за "зеленими" облігаціями, судді ПАГС уже майже два роки не ухвалюють рішення щодо компенсації збитків державній компанії, пишуть "Факти".
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:16

Re: Банк Альянс

Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 10:21

  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?

У Вас менше 50000 грн?
sens
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