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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:24

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?

У Вас менше 50000 грн?

так. А що тут максимум 50 тис наливають ?
1finanсier
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Повідомлень: 976
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  #<1 ... 118119120121
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