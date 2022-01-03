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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 17:24
sens написав: 1finanсier написав:
Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?
У Вас менше 50000 грн?
так. А що тут максимум 50 тис наливають ?
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