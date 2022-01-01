так. А що тут максимум 50 тис наливають ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 17:24
Додано: Пон 25 лис, 2024 01:42
Щось не ОК тут з округленнями, принаймі у новому застосунку. Під час виведення КБ показувало суму після податків хх.74, але в історії показує, що на рахунок зайшло xx.73, утім, до погашення все ж залишилося ще хх.26 (була кругла сума). Аби у тій копійці так не заплутатися, щоб з грейсу не вилетіти...
P.S. у виписці виплату КБ поки взагалі не бачу.
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