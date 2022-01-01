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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:24

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?

У Вас менше 50000 грн?

так. А що тут максимум 50 тис наливають ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 01:42

Щось не ОК тут з округленнями, принаймі у новому застосунку. Під час виведення КБ показувало суму після податків хх.74, але в історії показує, що на рахунок зайшло xx.73, утім, до погашення все ж залишилося ще хх.26 (була кругла сума). Аби у тій копійці так не заплутатися, щоб з грейсу не вилетіти...

P.S. у виписці виплату КБ поки взагалі не бачу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:15

Re: Банк Альянс

  klug написав:Щось не ОК тут з округленнями, принаймі у новому застосунку.
Раніше таке спостерігав у застосунку. Фіксуй проблему.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:01

  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі?
підвищення кл ?
цікаво...
бо наразі малувато для покупок за мега1% кб ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:48

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі?
підвищення кл ?
цікаво...
бо наразі малувато для покупок за мега1% кб ?

Мега?
1finanсier
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