Банк Альянс
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Додано: Пон 18 лис, 2024 17:24
sens написав: 1finanсier написав:
Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?
У Вас менше 50000 грн?
так. А що тут максимум 50 тис наливають ?
1finanсier
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Додано: Пон 25 лис, 2024 01:42
Щось не ОК тут з округленнями, принаймі у новому застосунку. Під час виведення КБ показувало суму після податків хх.74, але в історії показує, що на рахунок зайшло xx.73, утім, до погашення все ж залишилося ще хх.26 (була кругла сума). Аби у тій копійці так не заплутатися, щоб з грейсу не вилетіти...
P.S. у виписці виплату КБ поки взагалі не бачу.
klug
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Додано: Пон 25 лис, 2024 20:15
klug написав:
Щось не ОК тут з округленнями, принаймі у новому застосунку.
Раніше таке спостерігав у застосунку. Фіксуй проблему.
Howl
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Додано: Сер 27 лис, 2024 14:01
1finanсier написав:
Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі?
підвищення кл ?
цікаво...
бо наразі малувато для покупок за мега1% кб ?
flysoulfly
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Додано: Сер 27 лис, 2024 14:48
flysoulfly написав: 1finanсier написав:
Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі?
підвищення кл ?
цікаво...
бо наразі малувато для покупок за мега1% кб ?
Мега?
1finanсier
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Додано: Чет 28 лис, 2024 09:36
Альянс
анонсує
КЛ до 300к за стартовою. Пустили в роботу заначку Фірташа?
klug
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:18
klug написав:
Альянс
анонсує
КЛ до 300к за стартовою. Пустили в роботу заначку Фірташа?
Максимальний ліміт дають без довідки до 100 000грн. Навряд чи комусь дадуть ліміт 300к.
Маркетинг
tarasum
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 02:09
КЛ не налили
Стоит ли тут своих 1666грн. потратить, не кинут?
ВIВ
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