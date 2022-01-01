RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:24

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі? Хтось користувався?

У Вас менше 50000 грн?

так. А що тут максимум 50 тис наливають ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 02.09.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 01:42

Щось не ОК тут з округленнями, принаймі у новому застосунку. Під час виведення КБ показувало суму після податків хх.74, але в історії показує, що на рахунок зайшло xx.73, утім, до погашення все ж залишилося ще хх.26 (була кругла сума). Аби у тій копійці так не заплутатися, щоб з грейсу не вилетіти...

P.S. у виписці виплату КБ поки взагалі не бачу.
klug
 
Повідомлень: 8618
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:15

Re: Банк Альянс

  klug написав:Щось не ОК тут з округленнями, принаймі у новому застосунку.
Раніше таке спостерігав у застосунку. Фіксуй проблему.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6138
З нами з: 08.03.18
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:01

  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі?
підвищення кл ?
цікаво...
бо наразі малувато для покупок за мега1% кб ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1774 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:48

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:Панове, чи можна якось запросити підвищення кред. ліміту в Альянсі?
підвищення кл ?
цікаво...
бо наразі малувато для покупок за мега1% кб ?

Мега?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 02.09.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 09:36

Альянс анонсує КЛ до 300к за стартовою. Пустили в роботу заначку Фірташа?
klug
 
Повідомлень: 8618
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:18

  klug написав:Альянс анонсує КЛ до 300к за стартовою. Пустили в роботу заначку Фірташа?

Максимальний ліміт дають без довідки до 100 000грн. Навряд чи комусь дадуть ліміт 300к.
Маркетинг
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 693
З нами з: 16.10.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 02:09

КЛ не налили :(
Стоит ли тут своих 1666грн. потратить, не кинут?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 807
З нами з: 03.02.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 118119120121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кристал Банк 1, 2, 3
sens » П'ят 18 лют, 2022 17:13
20 8262
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2024 01:21
1finanсier
А-Банк 1 ... 210, 211, 212
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2119 1064637
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2024 18:13
Driver
Креді Агріколь Банк 1 ... 24, 25, 26
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
256 112067
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2024 14:14
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13098)
29.11.2024 01:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.