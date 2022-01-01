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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:25

зі Стартової картки сплата за мобільний через аппку Мій Водафон - часом не у виключеннях по кешбеку?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5593
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 312 раз.
 
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  #<1 ... 119120121122
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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