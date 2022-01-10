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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2024 13:25
зі Стартової картки сплата за мобільний через аппку Мій Водафон - часом не у виключеннях по кешбеку?
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flysoulfly
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Додано: Нед 01 гру, 2024 14:09
flysoulfly написав:
і
Ні
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ingtrans
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:48
Теж здивувався, але цього разу при поповненні мобільного (з додатка оператора) банк не нарахував кешбек, як раніше.
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valweb
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Додано: Нед 01 гру, 2024 16:13
valweb написав:
Теж здивувався, але цього разу при поповненні мобільного (з додатка оператора) банк не нарахував кешбек, як раніше.
Я теж сьогодні поповнював і кешбек нарахувався. А ось в п'ятницю не пройшло нарахування кешбек у навіть за продукти. Можливо якісь проблеми з нарахуванням кешбеку.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 19:00
В приложении не вижу как открыть дебетную карту.
Только в отделение топать?
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ВIВ
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