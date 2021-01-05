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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:25

зі Стартової картки сплата за мобільний через аппку Мій Водафон - часом не у виключеннях по кешбеку?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 314 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:09

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:і

Ні
ingtrans
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Повідомлень: 3920
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 542 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:48

Теж здивувався, але цього разу при поповненні мобільного (з додатка оператора) банк не нарахував кешбек, як раніше.
valweb
 
Повідомлень: 23
З нами з: 06.09.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:13

  valweb написав:Теж здивувався, але цього разу при поповненні мобільного (з додатка оператора) банк не нарахував кешбек, як раніше.

Я теж сьогодні поповнював і кешбек нарахувався. А ось в п'ятницю не пройшло нарахування кешбек у навіть за продукти. Можливо якісь проблеми з нарахуванням кешбеку.
ingtrans
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Повідомлень: 3920
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 542 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:00

В приложении не вижу как открыть дебетную карту.
Только в отделение топать?
ВIВ
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Повідомлень: 808
З нами з: 03.02.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 21:08

Re: Банк Альянс

Ну такої можливості й не було.
Howl
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Повідомлень: 6146
З нами з: 08.03.18
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:15

https://finance.liga.net/ua/all/novosti ... bocharovym
flysoulfly
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 314 раз.
 
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  #<1 ... 119120121122
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