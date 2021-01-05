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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2024 13:25
зі Стартової картки сплата за мобільний через аппку Мій Водафон - часом не у виключеннях по кешбеку?
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:09
Re: Банк Альянс
Додано: Нед 01 гру, 2024 15:48
Теж здивувався, але цього разу при поповненні мобільного (з додатка оператора) банк не нарахував кешбек, як раніше.
Додано: Нед 01 гру, 2024 16:13
Додано: Пон 02 гру, 2024 19:00
В приложении не вижу как открыть дебетную карту.
Только в отделение топать?
Додано: Вів 03 гру, 2024 21:08
Re: Банк Альянс
Ну такої можливості й не було.
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:15
Додано: Сер 04 гру, 2024 17:28
Re: Банк Альянс
прийшло повідомлення від Альянсу у Вайбер - "відкривайте депозит у новому додатку", зайшов, а там немає такої можливості...
і, до речі, новий і старий додаток не синхронізуються? новий не бачить "старого" клієнта банку?
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