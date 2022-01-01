RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:25

зі Стартової картки сплата за мобільний через аппку Мій Водафон - часом не у виключеннях по кешбеку?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:09

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:і

Ні
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:48

Теж здивувався, але цього разу при поповненні мобільного (з додатка оператора) банк не нарахував кешбек, як раніше.
valweb
 
Повідомлень: 23
З нами з: 06.09.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:13

  valweb написав:Теж здивувався, але цього разу при поповненні мобільного (з додатка оператора) банк не нарахував кешбек, як раніше.

Я теж сьогодні поповнював і кешбек нарахувався. А ось в п'ятницю не пройшло нарахування кешбек у навіть за продукти. Можливо якісь проблеми з нарахуванням кешбеку.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:00

В приложении не вижу как открыть дебетную карту.
Только в отделение топать?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 03.02.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 21:08

Re: Банк Альянс

Ну такої можливості й не було.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6146
З нами з: 08.03.18
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:15

https://finance.liga.net/ua/all/novosti ... bocharovym
flysoulfly
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:28

Re: Банк Альянс

прийшло повідомлення від Альянсу у Вайбер - "відкривайте депозит у новому додатку", зайшов, а там немає такої можливості...
і, до речі, новий і старий додаток не синхронізуються? новий не бачить "старого" клієнта банку?
Hennady
 
Повідомлень: 497
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:38

  flysoulfly написав:https://finance.liga.net/ua/all/novosti/yak-stvoriuvavsia-novyi-bankivskyi-zastosunok-alliance-interv%CA%BCiu-iz-serhiiem-bocharovym

TL;DR: "Ми розробили унікальний продукт, де є віджети під настрій, операції за усіма рахунками ФО/ФОТ/ЮО можна дивитися у єдиному флоу та кешбек. Для цього ми задіяли: команди, архітекторів, full stack та продакт-менеджерів. Найближчим часом плануємо додати функції, які вже давно є у конкурентів: обмін валют, комуналку та розстрочки. Вдячні, що дали нам можливість витратити рекламний бюджет на цю публікацію. Рефералку повернемо, як назбираємо ще грошей."
klug
 
Повідомлень: 8622
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 21:14

  Hennady написав:прийшло повідомлення від Альянсу у Вайбер - "відкривайте депозит у новому додатку", зайшов, а там немає такої можливості...

У мене є така можливість: гортаєте стрічку до низу, до розділу депозитів, заходите туди, там велика кнопка відкрити новий депозит. Єдине, Антистрес новий застосунок відкривати не вміє.
klug
 
Повідомлень: 8622
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 119120121122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 41, 42, 43
harry_ » Чет 27 січ, 2022 21:56
427 199686
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2024 21:32
Investor_K
Банк Кредит Дніпро 1 ... 30, 31, 32
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
311 136800
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2024 16:32
Яша
А-Банк 1 ... 211, 212, 213
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2123 1066806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2024 13:48
Driver

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.