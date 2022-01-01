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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:06

  klug написав:
  Hennady написав:прийшло повідомлення від Альянсу у Вайбер - "відкривайте депозит у новому додатку", зайшов, а там немає такої можливості...

У мене є така можливість: гортаєте стрічку до низу, до розділу депозитів, заходите туди, там велика кнопка відкрити новий депозит. Єдине, Антистрес новий застосунок відкривати не вміє.

Новий додаток може відкривати лише один вид депозиту - АльянсДепозит, що не бере участь у акції. Вибір іншого виду депозиту можливий лише у старому додатку.
pepe
 
Повідомлень: 134
З нами з: 08.01.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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