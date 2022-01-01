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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:06

  klug написав:
  Hennady написав:прийшло повідомлення від Альянсу у Вайбер - "відкривайте депозит у новому додатку", зайшов, а там немає такої можливості...

У мене є така можливість: гортаєте стрічку до низу, до розділу депозитів, заходите туди, там велика кнопка відкрити новий депозит. Єдине, Антистрес новий застосунок відкривати не вміє.

Новий додаток може відкривати лише один вид депозиту - АльянсДепозит, що не бере участь у акції. Вибір іншого виду депозиту можливий лише у старому додатку.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:38

Re: Банк Альянс

Альянс банк відновив рефералку за відкриття карти. Якщо треба звертайтесь.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:34

Там ще й прогресивна ставка у рефералці: 100->150->250, але є ліміт 1250/міс. Хтось з останніх сил намагається обґрунтувати річну премію.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:36

Альянс навчився швидко коректувати залишок суми для погашення у пільговому періоді.
Тільки-но вивів кешбек, дивлюся - залишок вже оновився. Раніше доводилось танці з бубнами проводити, кидати після погашення по 10 грн,щоб нуль побачити, тепер цього вже не потрібно.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:37

Re: Банк Альянс

Стартовой картой не смог оплатить бронь в отеле. Отказ со стороны банка. Поддержка работает в "оффлайн" и быстро вопрос не решишь.
Howl
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