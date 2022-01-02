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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 гру, 2024 11:06
klug написав: Hennady написав:
прийшло повідомлення від Альянсу у Вайбер - "відкривайте депозит у новому додатку", зайшов, а там немає такої можливості...
У мене є така можливість: гортаєте стрічку до низу, до розділу депозитів, заходите туди, там велика кнопка відкрити новий депозит. Єдине, Антистрес новий застосунок відкривати не вміє.
Новий додаток може відкривати лише один вид депозиту - АльянсДепозит, що не бере участь у акції. Вибір іншого виду депозиту можливий лише у старому додатку.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 14:38
Альянс банк відновив рефералку за відкриття карти. Якщо треба звертайтесь.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 16:34
Там ще й прогресивна ставка у рефералці: 100->150->250, але є ліміт 1250/міс. Хтось з останніх сил намагається обґрунтувати річну премію.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 21:36
Альянс навчився швидко коректувати залишок суми для погашення у пільговому періоді.
Тільки-но вивів кешбек, дивлюся - залишок вже оновився. Раніше доводилось танці з бубнами проводити, кидати після погашення по 10 грн,щоб нуль побачити, тепер цього вже не потрібно.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 10:37
Стартовой картой не смог оплатить бронь в отеле. Отказ со стороны банка. Поддержка работает в "оффлайн" и быстро вопрос не решишь.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:00
Howl Да.Есть такое.У меня тоже не все платежи проходят.Поддержка написала,что банк работает не со всеми.Нужно иметь ещё карту про запас
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:04
Howl написав:
Стартовой картой не смог оплатить бронь в отеле. Отказ со стороны банка. Поддержка работает в "оффлайн" и быстро вопрос не решишь.
цікаво, в мене теж "Оплата відхилена", до цього раніше тут в мене відмов не було, сподіваюся це тимчасово
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